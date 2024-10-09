Gözaltına alınan DEM Parti Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin hakkında yeni gelişme
Sabah gözaltına alınan Siirt’in Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin serbest bırakıldı.
Siirt’in DEM Parti Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin, gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına DEM Parti Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin, İlçe Başkanı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Başkanı Sultan Yorulmaz ve belediye çalışanı Gülbahar İvdil, gözaltına alındı.
Aktin, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerler isimlerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Dem Parti #Sadiye Aktin
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