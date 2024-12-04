Gözaltına alınan El Kaide şüphelisi hakkında karar verildi!
Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı E.S. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu E.S.'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla El Kaide üyesi olduğu ileri sürülen E.S. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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