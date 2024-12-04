Gözaltına alınan El Kaide şüphelisi hakkında karar verildi!

Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı E.S. tutuklandı.

Gözaltına alınan El Kaide şüphelisi hakkında karar verildi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:59

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu E.S.'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla El Kaide üyesi olduğu ileri sürülen E.S. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #El Kaide #Operasyon #Terör örgütü #tutuklandı

İlgili Haberler

El Kaide bağlantılı terörist 'savaş suçundan' hapse çarptırıldı

El Kaide bağlantılı terörist 'savaş suçundan' hapse çarptırıldı
MİT’ten El Kaide operasyonu: TSK’ye bombalı eylem yapan terörist yakalandı

MİT’ten El Kaide operasyonu: TSK’ye bombalı eylem yapan terörist yakalandı
MİT'ten 'El Kaide' operasyonu: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

MİT'ten 'El Kaide' operasyonu: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler