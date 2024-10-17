MİT’ten El Kaide operasyonu: TSK’ye bombalı eylem yapan terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının failini Afrika’da yakalarken, ona yardım eden 1 şüpheli de Adana’da yakalandı.

MİT’ten El Kaide operasyonu: TSK’ye bombalı eylem yapan terörist yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:25

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıllarda Suriye’nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı (28) Afrika’da yakaladı.

TSK’ye yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan sorguda Baykara, kendisine Y.A. (29) isimli şahsın yardım ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Y.A.’yı da gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #MİT #El Kaide

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