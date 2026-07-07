Gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan'a tutuklama istemi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasını ilk celseden beri takip eden BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gece saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayhan, bugün saat 12.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edidi.

İFADESİNİ ALMADAN TUTUKLAMA İSTEDİLER

Adliyeye sevk edilen Kayhan Ayhan burada ifadesi alınmadan, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB DAVASINDAN AKTARIMLAR SUÇLAMA KONUSU OLDU!

Avukatlarının aktardığına göre; Kayhan Ayhan’ın Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen İBB davasına dair yaptığı haber ve paylaşımlar suçlama konusu yapıldı.

Ayhan’a yöneltilen suçlamalar ve soruların doğrudan gazetecilik faaliyetleri ile mahkeme salonundaki aktarımlarına dayandığı kaydedildi.

Ancak buna karşın soruşturmanın Basın Bürosu yerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açılması ise dikkat çekti.