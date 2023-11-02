Gözaltına alınan gazeteciden ‘intikam’ vurgusu: ‘Bu gazetecilere gözdağı’
Gazetecilere yönelik operasyonlar bugün de devam etti. Gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç meslektaşlarına gerçekleştirilen yargılamaların, bir intikam operasyonu olduğunu vurgulamıştı.
Gazeteciler üzerindeki baskılar artarak devam ediyor. Dün, halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alınmış ve T24 yazarı Tolga Şardan tutuklanmıştı.
Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç dün akşam katıldığı canlı yayında yaşananları bir 'intikam operasyonu olarak değerlendirdi.
Gözaltı gerekçelerinin detayları hakkında konuşan Erdinç yaşananların bir gözdağı olduğunu söyledi.
Cengiz Erdinç, bugün Ayvalık'taki evinden gözaltına alınırken, sorgulanması için Ankara'ya götürülüyor. Erdinç'in bilgisayarına ve cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.
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