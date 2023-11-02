Son Dakika: Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:08

Avukat Vural Ergül, gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alındığını duyurdu.

Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." dedi.

FLAŞ!

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı... — Vural Ergül (@VuralErgul2) November 2, 2023

"İZİN VERİLMEDİ"

Öte yandan Kısa Dalga Erdinç ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Medyaya yönelik baskı sürüyor. Son olarak yazarımız gazeteci Cengiz Erdinç de evinden gözaltına alındı. Erdinç’in avukatıyla telefonda konuşmasına da izin verilmedi."