Son Dakika: Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Son dakika haberi... Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'de gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:25
Son Dakika: Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
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Avukat Vural Ergül, gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alındığını duyurdu.

Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." dedi. 

"İZİN VERİLMEDİ"

Öte yandan Kısa Dalga Erdinç ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Medyaya yönelik baskı sürüyor. Son olarak yazarımız gazeteci Cengiz Erdinç de evinden gözaltına alındı. Erdinç’in avukatıyla telefonda konuşmasına da izin verilmedi."


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