Son Dakika... Gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Kurtuluş adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:05

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:53

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AKP Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı "Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve adil şekilde ele alınması esastır. Durumla ilgili sürecin hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesini temenni ediyorum" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Ahmet Kurtuluş gözaltına alındıktan sonra adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

7 Mart'ta yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında konuşma süresi konusunda bir tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sonrasında 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un AKP Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik bazı ifadeleri sosyal medyaya yansımıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtuluş hakkında “görevi kötüye kullanma”, “ifade özgürlüğünün engellenmesi” ve “kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi” suçlamasıyla soruşturma başlatırken Kurtuluş dün gece yarısı gözaltına alındı.