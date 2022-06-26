İzmir'deki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı

İzmir’de, LGBTİ Onur Yürüyüşü için Alsancak'a çıkan gruplara polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.

ANKA
26 Haziran 2022 Pazar, 23:28
İzmir'deki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı
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İzmir Valiliği'nin 3 günlük gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen bazı gruplar, Onur Yürüyüşü yapmak için bugün akşam saatlerinde Alsancak’taki Bornova Sokağı'nda toplandı.

Sloganlar atarak yürümek isteyen gruba Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde polis müdahale etti. Çıkan arbedede 8 kişi gözaltına alındı.

Polisin sert müdahalesi sonrası Kordon'a geçen bazı gruplar, burada oturma eylemi yaptı, ardından da polisin kontrolü altında Alsancak'ta yürüdü.


İzmir İzmir valiliği Onur Yürüyüşü
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