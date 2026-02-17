Gözaltına alınan Murat Dalkılıç cephesinden ilk açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen yeni operasyon dalgasında, şarkıcı Murat Dalkılıç da gözaltına alındı.

Operasyonun ardından ilk açıklama ise, Dalkılıç’ın basın danışmanı Özgür Aras’tan geldi.

"BURUN AMELİYATLARINA BAĞLI OLARAK KULLANDIĞI ANTİBİYOTİK İLAÇLAR DIŞINDA..."

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır. Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır. Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."