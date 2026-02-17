Züber'in sahipleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah yeni bir operasyon dalgası yaşandı.
Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Gıda devi olan Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
ÜNLÜ İSİMLER DE GÖZALTINDA!
Operasyon kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
1.Hakan TUNÇELLİ
2.Sırrı Murat DALKILIÇ
3.Rıza Kaan TANGÖZE
4.Murat CEVAHİROĞLU
5. Barış TALAY
6.Hakan KAKIZ
7.Kemal DOĞULU
8.Murat ÖZTÜRK
9.Murathan KURT
10.Nailcan KURT
11.Alihan TAŞKIN
12.Tolga SEZGİN
13.Ramazan BAYAR
14.Aygün AYDIN
15.Buse Görkem NARCI
16.İsmail HACIOĞLU
17.Furkan Koçan