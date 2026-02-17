Züber'in sahipleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 11:30:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, ünlü gıda devi Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah yeni bir operasyon dalgası yaşandı.

Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Gıda devi olan Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER DE GÖZALTINDA!

Operasyon kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5. Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan

