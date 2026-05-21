Gözaltına alınan Tan Taşçı serbest bırakıldı

Serbest kalmasının ardından paylaşım yapan Taşçı, “Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Taşçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir.

Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım.

Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim. Süreç boyunca nazik ve yapıcı yaklaşımları için kolluk kuvvetlerimize ve yargı mensuplarına teşekkür ederim.

Yarın ve Cumartesi İzmir’de gerçekleşecek konserlerimizde görüşmek üzere.

Saygılarımla, Tan Taşçı”