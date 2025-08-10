Gözaltına alındı… Rezan Epözdemir'den o iddialara yanıt!

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mesajında bazı mecralarda "İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı" yönünde ifadeler bulunduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Epözdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan İstanbul’a geldik. Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Sabah evde 05.50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken 'İngiltere’ye giderken yakalandı' şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Epözdemir'in mesajıyla birlikte gidiş-dönüş uçak biletleri ile oğlunun dil okulu evrakları da paylaşıldı.