Gözaltına alınıp, istifa etmişti: Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
Ramazan ayı nedeniyle şirket personeline gönderdiği bir e-posta mesajındaki ifadeler gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal' şirketten istifa etmişti. İstifa eden Köksal'ın yerine Ömer Yüngül getirildi.
Ramazan ayı nedeniyle şirket personeline gönderdiği bir e-posta mesajındaki ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ve Zorlu Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cem Köksal'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül olarak belirlendi.
CEO'luk görevinden istifa eden Cem Köksal yerine, yönetim kurulu kararıyla Haziran 2024'te emekli olan bir önceki CEO Ömer Yüngül atandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO’luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal’ın yerine Sayın Ömer Yüngül’ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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