Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için karar!
Hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zorlu Holding üst yönetimde yaşanan “Ramazan tebriği” krizi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı.
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal da bu mesajla ilgili şirket içinde bir mail iletti, şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu anımsattı.
İSTİFA VE GÖZALTI
Bu elektronik postanın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, istifa eden Köksal, gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son olarak, İstanbul Başsavcılığı tarafından hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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