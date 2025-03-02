Gözaltına alınmıştı! Hukukçulardan 'Cem Köksal' yorumu: 'Şirket içi bir yazışma...'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:07

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:13

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal da bu mesajla ilgili şirket içinde bir mail iletti, şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu anımsattı.

İSTİFA VE GÖZALTI

Bu elektronik postanın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, istifa eden Köksal, gözaltına alındı. Hukukçular Köksal'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyada şu paylaşımları yaptı.

ELEŞTİRELİM, TEPKİMİZİ GÖSTERELİM AMA...

İstanbul Milletvekili ve hukukçu Mustafa Yeneroğlu, yaşananları şöyle değerlendirdi:

"Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal'ın Ramazan tebriki ile ilgili uyarısını çok çirkin bulmuştum.

Küresel şirketler bile Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederken bu kaba üslup nasıl gerici bir kafanın tezahürü diye düşünmüştüm ama o mesajdan bir ceza soruşturması ve hatta gözaltı çıkarılabileceğini asla aklıma getiremedim. Böyle saçma bir şey olamaz! Bu cahil ve kaba sözleri sarf eden adamı en sert şekilde eleştirelim, Zorlu Holding'e demokratik tepkimizi gösterelim, gerekirse şirket ürünlerini boykot ederek şirketi tutum almaya zorlayalım ancak söz konusu mail sebebiyle bir kişinin gözaltına alınması asla kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir.

Ortada kesinlikle bir suç yok. Hatta böyle bir eylem sebebiyle bir insanı gözaltına aldırmak başlı başına bir suç! Her çirkin üsluba ceza hukukunun araçları ile yaklaşacaksak milyonlarca insanın cezaevinde olması gerekir. Böyle bir toplumsal düzende kim güvende ve huzur içinde olabilir Allah aşkına?

Bir Müslüman olarak bu soruşturmayı da gözaltını da asla kabul etmiyorum! İnancını ceza hukuku sopası ile korumaya çalışan bir rejimde yaşamayı hiçbir Müslüman kabul etmemeli hatta böyle bir rejimde Müslümanlığın en temel değer yargılarının tehlikede olduğunu bilmeli!

Toplum olarak bu kötülüğü göz ardı etmemeliyiz! Bu yapılan çirkinlikler dine de dindarlığa da dinin yaşanabileceği ve örneklik edeceği iklime de açık bir saldırıdır. Ramazan ayının da dindarlığın da böyle nobran ve mütehakkim bir korumaya, sözüm ona himaye edilmeye ihtiyacı yoktur. Bu hukuksuzluğa, bu kötülüğe hep birlikte karşı durmalı, dur demeliyiz!"

'ŞİRKET İÇİ YAZIŞMA'

Avukat Hüseyin Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, TCK’nın 115. Maddesinde düzenlenen 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan gözaltına alınmış. Oysa ki bu suçun oluşması için kişinin 'cebir veya tehdit kullanması' şart! Şirket içi bir e-maile dayandırılan, 'cebir', 'tehdit' veya 'hukuka aykırı davranış içermeyen' aksine nezaket sınırları içinde olan bir yazışma 'ceza hukukunun konusu olamaz. Şirket politikasına vurgu yapan 'şirket içi bir yazışmaya' dayanılarak gözaltı kararı verilmesini ise sadece 'hukuka aykırı' olarak nitelendirmekle yetinemeyiz. Özgürlük hakkına orantısız ve keyfi müdahale teşkil eden bu işlem, hukuk güvenliği ile ilgili temel sorunumuzu da bir kez daha gözler önüne sermektedir."

'NEREDE TEHDİT, CEBİR?

Hukukçu Hülya Gülbahar ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"#ZorluHolding yöneticisi #CemKöksal, TCK md. 115'te düzenlenen “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan gözaltına alınmış. 115.inci maddeyi aşağıya yapıştırdım."

"Üç bendi var, üçünde de bu suçun oluşması için 'cebir veya tehdit kullanılması ya da hukuka aykırı bir davranış' şart diyor. Gözaltı nedeni olan şirket içi e-mailin neresinde tehdit, cebir, hukuka aykırı davranış var. Ülkede #HukukGüvenliği'nin kalmadığı günde kaç kez kanıtlanacak acaba."