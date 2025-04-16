Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında yeni gelişme
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alındı. Fidan Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı.
Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Fidan Gül, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.
Etiketler: #Beykoz #BEYKOZ BELEDiyesi
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