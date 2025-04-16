Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında yeni gelişme

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alındı. Fidan Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında yeni gelişme
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:02

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Fidan Gül, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.

 

 


Etiketler: #Beykoz #BEYKOZ BELEDiyesi

İlgili Haberler

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül kimdir? Fidan Gül neden gözaltına alındı?

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül kimdir? Fidan Gül neden gözaltına alındı?
Beykoz'da haraç için iş insanının evi kurşunlandı!

Beykoz'da haraç için iş insanının evi kurşunlandı!
İstanbul Beykoz'da 'silahlı tehdit' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Beykoz'da 'silahlı tehdit' operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler