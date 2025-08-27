Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gözaltına alınmıştı: MKE eski Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi

27.08.2025 11:05:00
İstanbul merkezli silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MKE Yönetim Kurulu eski Başkanı Sayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelinin Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınacak.

Sayhan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yakınlığı ile ilgili kamuoyunda gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

