Gözaltına alınmıştı... Rapçi Massaka serbest bırakıldı!
İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayımlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., çıkarıldığı mahkemede 'Barış Boyun' dosyasından serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında 'kırmızı bülten' kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube adlı sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayımladığı belirlendi.
Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkemede 'Barış Boyun' dosyasından serbest bırakıldı.
Etiketler: #Barış Boyun #gözaltı #Massaka #serbest
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