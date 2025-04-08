Ünlü rapçi Massaka'ya 'Barış Boyun' gözaltısı!
Rapçi 'Massaka', İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övdüğü iddia edilen bir klip nedeniyle gözaltına alındı.
İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayımlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ., İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında 'kırmızı bülten' kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube adlı sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayımladığı belirlendi.
M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Barış Boyun #gözaltı #Massaka #suç örgütü
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