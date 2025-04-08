Ünlü rapçi Massaka'ya 'Barış Boyun' gözaltısı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 08:29

Güncelleme: 08.04.2025 - 08:32

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayımlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ., İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında 'kırmızı bülten' kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube adlı sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayımladığı belirlendi.

M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.