Gözaltına alınmıştı: Rapçi 'Massaka' hakkında yeni gelişme!
Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı iddiasıyla Pendik’te gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi Murat İlhan’ın suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Rapçi Murat İlhan, Pendik’te yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Silivri Cezaevi’nde şiddet iddiası