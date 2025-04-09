Gözaltına alınmıştı: Rapçi 'Massaka' hakkında yeni gelişme!

Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı iddiasıyla Pendik’te gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınmıştı: Rapçi 'Massaka' hakkında yeni gelişme!
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İHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi Murat İlhan’ın suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rapçi Murat İlhan, Pendik’te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #rapçi #Massaka

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