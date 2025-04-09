Gözaltına alınmıştı: Rapçi 'Massaka' hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:03

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi Murat İlhan’ın suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rapçi Murat İlhan, Pendik’te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.