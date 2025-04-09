Gözaltına alınmıştı: Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alınan sanatçı Sevinç Eratalay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Eratalay, 30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Kızıldere'de katledilen devrimcilerin fotoğraflarının yer aldığı bir video yayımladı.
SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ
Eralatay'ın paylaşımın ardından savcılık kararıyla Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.
Sevinç Eratalay bugün sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
İfadesi alınan Sevinç Eratalay, serbest bırakıldı. Gelişmeyi, SOL Parti duyurdu.
Sevinç Eratalay ifadesinin ardından serbest.— SOL Parti (@solpartibilgi) April 9, 2025
?Mahir Çayan, bu toprakta kalır adın bir türküde gençlerin elinde bir pankartta. https://t.co/wiq20gLPhO
Etiketler: #Sevinç Eratalay #gözaltı
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