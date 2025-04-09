Gözaltına alınmıştı: Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alınan sanatçı Sevinç Eratalay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı: Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:30

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Eratalay, 30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Kızıldere'de katledilen devrimcilerin fotoğraflarının yer aldığı bir video yayımladı.

SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ

Eralatay'ın paylaşımın ardından savcılık kararıyla Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.

Sevinç Eratalay bugün sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınan Sevinç Eratalay, serbest bırakıldı. Gelişmeyi, SOL Parti duyurdu.


Etiketler: #Sevinç Eratalay #gözaltı

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