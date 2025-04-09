Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:10

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. Peki, Sevinç Eratalay kimdir? Sanatçı Sevinç Eratalay neden gözaltına alındı?

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

1959 yılında Tefenni, Burdur’da doğdu. 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden mezun oldu.

1987 yılında ilk albümünü yaptı. Sesi ve besteleriyle o dönemde çok büyük ilgi topladı. Sayısız yurt dışı ve yurt içi konserler vermeye başladı.

Arif Sağ, Ahmet Koç, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Selda Bağcan, Bandista gibi birçok sanatçıyla çalıştı.

Pek çok usta isimlere beste verdi. Nâzım Hikmet, Enver Gökçe, Ahmet Arif, Gülten Akın, Eren Ali Gül, İnönü Alpat gibi değerli şairlerin, şiirlerini besteledi. Sahnede ozan geleneği olarak kabul edilen bağlaması ile çalıp söyledi. O dönemlerden günümüze, Türkiye'de ozan geleneğini sürdüren sanatçılardan biridir.

İlk bestesini, 1982 yılında yattığı Burdur Cezaevi’nde yapmıştır.

Sanatçının bilinen eserleri arasında, Eylem Güzeli, Akşam Erken İner Mapushaneye, Mahir’in Türküsü, Utangaç Vatanım, Pankartlar bulunmaktadır.

Eylem Güzeli eserini okuması ve yayımlaması için Ali Asker'e vermiştir, sonraki yıllarda kendi albümünde kullanarak seslendirmiştir.

SEVİNÇ ERATALAY ALBÜMLERİ

Dost Kokusu Dost Selamı (1987)

Bekliyorum (1991)

Yeniden Başlamalı (1995)

Mahir'in Türküsü (1996)

Cevahir Yürekliler (1997)

Gülüm (2000)

Mahir'in Türküsü 2 (2004)

Drama Köprüsü (2007)

Kalbin Nerde (2012)

Devrim Türküleri (2016)

SEVİNÇ ERATALAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı.