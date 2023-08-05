'Gözaltında ölüm' davası başladı: 2 polis suçlamaları reddetti

Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:30

Bucak ilçesinde 2 Mart tarihinde Ali Kurama, gözaltı işlemleri sırasında polislerle arasında çıkan arbedede başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurama, 30 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

DAVA BAŞLADI

Ali Kurama’nın ölümüne sebep oldukları iddiasıyla haklarında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak suçu'ndan dava açılan biri tutuklu, 2 polisin yargılanmasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru C.D., tutuksuz polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın babası Mehmet Kurama ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede ifade veren tutuklu polis memuru C.D. savunmasında, "2 Mart 2023 günü, vefat eden şahsın aracını Haber Merkezi'nin ihbarı sonucu takibe aldık. Sazak mevkisinde yaklaşık 300 metre kovalamaca yaşadık. Ali Kurama, araçtan inerek uzaklaşmaya başladı. Ona doğru koştuğumuzda bana bıçak çekip, savurmaya başladı. Daha sonra elinden yakalayarak boğuşmaya başladık. O beni bıçaklamaya çalışırken, bıçağı elinden düşürdüm. Aramızdaki boğuşma esnasında ona kelepçe takmaya uğraştım. Tellere dayanarak kelepçeyi taktığımda kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Biz de 112 Acil'den sağlık ekibi talep ettik. Sağlık ekipleri geldiğinde takılan kelepçeyi de çıkarttım. O sırada kendisi dengesini kaybederek yere düştü" dedi.

"BANA HUSUMET BESLEDİ"

Sanık C.D., "Olay esnasında yere düşen Ali Kurama’nın kanlar içerisindeki yüzünü yıkadık. Kanlar elime orada bulaştı. Olay yerinde dolaştığım için araçtaki ve demir kapıdaki kanlar elimden oraya bulaşmış olabilir. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Araçta bulanan bayan şahıs G.Ö. 'Biz terörist miyiz?' diyerek küfürler etti. Ali Kurama da hakkında tutuklama kararını yerine getirdiğim için husumet besledi. Ali Kurama ile olaydan önce bir yerde denk geldiğimizde bana 'Sen beni tutukladın, bir yerde görüşeceğiz' demişti" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. de mahkemede yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından polis memuru C.D.'nin tutukluluk hainin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.