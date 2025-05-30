Gözaltında taciz ve şiddet iddiası mahkemeye taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların protesto edildiği eylemler kapsamında bir AVM önünde düzenlenen eylemde gözaltına alınan 120 kişinin yargılandığı davanın geçen haftaki ilk duruşmasında sanıkların işkence suçlamaları damga vurdu. Tuğbanur K., gözaltı sürecinde cinsel tacize ve şiddete uğradığını öne sürdü. Mahkemede konuyu dile getiren Tuğbanur K. ve avukatı Akile Elif Öztürk, savcıya resen soruşturma başlatması talebinde bulundu. Savcı yetkisinin olmadığını beyan ederek mütalaa vermedi. Mahkeme ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma açılması için başvurulmasına karar verdi. Yaşananların emsal niteliği taşıyabileceğine dikkat çeken Tuğbanur K. ve avukatı Cumhuriyet’e konuştu. Öztürk, müvekkilinin bir arkadaşı ile birlikte gözaltına alındığını belirterek, “Oradaki amir ‘Farklı Emniyetlere göndereceksiniz’ diyor. Bunun üzerine müvekkil gözaltına alınırken direniyor, arkadaşını bırakmak istemiyor. Arkadaşını bırakmayacağını söylediği için de şiddete uğruyor. Bir polis tarafından vajinasına tekme atılıyor. Gözaltında ters kelepçeyle araçta bekletilmeye devam ediliyor” dedi. Öztürk, “Müvekkilere su verilmedi, tuvalete gitmelerine izin verilmedi. Siz bir kişiyi devlet koruması altında gözaltına aldığınızda o kişinin asgari şekilde hayat standartlarını sağlamak zorundasınız” ifadelerini kullandı. Öztürk, “müvekkilim polis şiddetine maruz kaldığını söylemeye cesaret edemeyebilirdi. Zira o esnada güvenlik görevlileri salona girerek müvekkilime göz dağı vermeye çalıştı. Kolluk gölgesinde yargılanmayacağına ilişkin itirazımız sonuç verdi ve güvenlik dışarı çıkarıldı” dedi. ‘Bu bir ihbar’ Mahkemenin resen soruşturma talebiyle savcılığa başvurulmasına karar vermesine ilişkin Öztürk, “Bu bir ihbardır. Savcının ek mütalaa vererek resen soruşturma başlatılmasını talep etme yetkisi var. Burada suç unsuru bir durum var” vurgusu yaptı. Öztürk, “19 Mart’ta başlayan sürecin belki de en büyük adımlarından bir tanesi. Çünkü ilk kez, polis şiddeti olabileceğine dair bir yerel mahkemede kanaat oluşuyor. Ancak savcılıktan henüz bu konuyla ilgili bir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.