Gözaltındaki gencin şüpheli ölümü
Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç, getirildiği adliyenin 2'inci katından atladı. Hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçlundan gözaltına alınan Emrah C. (29), getirildiği Adıyaman Adliyesi’nde 2. kattan iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı.
Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.’nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Çocuklarının acı haberini alan yakınları ise adliyeye koştu.
Gencin yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Emrah C.’nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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