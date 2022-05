16 yaşındaki Hasan Can, 'Allah'ın yanına kavuşmak istiyorum' deyip intihar etti

06 Mayıs 2022 Cuma, 11:26

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, 16 yaşındaki Hasan Can Aşkın, sosyal medyada açtığı canlı yayındaki, "Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah’ın yanına kavuşmak istiyorum" sözlerinin ardından intihar ederek yaşamına son verdi.

Dün 18.00 sıralarında ormanlık alanda meydana gelen olaya göre, Hasan Can Aşkın, sosyal medyada canlı yayın yaparak intihar edeceğine dair söylemlerde bulundu. Yayında ağaca asılı ipi gösteren Aşkın, "Annem ve babamı çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için şu an üzülüyorum. Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah’ın yanına kavuşmak istiyorum" dedi.

Yayından sonra yaşamına son vereceğini söyleyen Aşkın, ağaca asılı iple kendisini asarak intihar etti.

Sosyal medyada Hasan Can Aşkın’ın yayınını gören polis ekipleri videoda belirtilen yere geldiklerinde 16 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Hasan Can'ın cenazesi morga kaldırıldı.

16 yaşındaki Hasan Can Aşkın, sosyal medyada yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

“Selamlar arkadaşlar bu son videom, son günüm. Şaka değil bu video, gerçekten intihar ediyorum. Polislerin cesedimi daha kolay bulabilmesi için direkt konumu söyleyeyim. İstanbul Sultanbeyli ormanda şu an intihar ediyorum. Kesinlikle hiçbir aile baskısından intihar etmiyorum. Annem ve babamı çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için şu an üzülüyorum. Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah’ın yanına kavuşmak istiyorum. Küçüklüğümden beri kendimi bu dünyaya ait hissetmiyorum. Cennet ya da cehenneme gitmek istiyorum. Annem ve babamı çok seviyorum, intihar etmemde annem ve babamın hiçbir etkisi yok. Benim yüzümden onlara bir şey olursa ben cehennemde yanacağım. Beni seven tanıyan herkesten bir ayet bile olsa Kuran okumasını istiyorum. Kuran okuyanlar daha kolay cennete gidiyor."