Gözaltındaki IŞİD şüphelileri sağlık kontrolüne götürüldü: Yalova’da hastane önünde tepki!

29.12.2025 14:41:00
ANKA
Yalova’da 3 polisin şehit düştüğü operasyonun ardından gözaltına alınan 5 IŞİD'li sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. IŞİD'li teröristlerin hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar, hastane önünde toplanarak terör örgütü üyelerine tepki gösterdi.

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00’de terör örgütü IŞİD'in hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit düştü, 8 polis ve bir bekçi yaralandı.

5 GÖZALTI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 IŞİD'linin gözaltına alındığını açıklamıştı.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar hastane önüne toplandı.

IŞİD'lilere, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren yurttaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

