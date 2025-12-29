Gözaltındaki IŞİD şüphelileri sağlık kontrolüne götürüldü: Yalova’da hastane önünde tepki!

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00’de terör örgütü IŞİD'in hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit düştü, 8 polis ve bir bekçi yaralandı.
5 GÖZALTI
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 IŞİD'linin gözaltına alındığını açıklamıştı.
YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar hastane önüne toplandı.
IŞİD'lilere, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren yurttaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.