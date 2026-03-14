Gözaltındaki Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den mesaj

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 kişi, 13 Mart sabahı “rüşvet” ve “irtikap” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından Kuşadası Belediye binası önünde “Adalet ve Dayanışma Çadırı” kuruldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Günel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm gücümle sesleniyorum; Kuşadası’na, Aydın’a ve Türkiye’ye. Doğrular kazanacak, iyi olanlar kazanacak, kötüler kaybedecek. Az zaman, az sabır…” ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZIN ALNI AK, BAŞI DİK"

Günel’in paylaşımının ardından belediye binası önünde kurulan çadırda bulunan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek de burada yaptığı açıklamada, “Öncelikle sabah avukatıyla görüştüm başkanımızın. Başkanımızın morali yerinde, motivasyonu yüksek. Alnı ak, başı dik bir şekilde süreci bekliyor. Bizler de onunla beraber süreci bekliyoruz. İnanıyoruz ki başkanımız bu gözaltı sürecinde serbest kalacak. Bu arada biraz önce mesaj yayınladı. Hepinize Kuşadalı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarını iletiyor aynı zamanda. Bu arada ben tüm hemşehrilerimizi iradelerine sahip çıkmaya, vermiş oldukları oya sahip çıkmaya davet ediyorum. Her gün saat 10'dan saat 23'e kadar İsmail Cem Meydanı'nda, hepinizin gördüğü gibi bir demokrasi dayanışma çadırı oluştu. Bütün hemşehrilerimizi de destek vermeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Hepimiz de aynı süreci hep birlikte takip ediyoruz. Haksız, hukuksuz bir şekilde, çağrıldığı zaman gidebilecek başkanımız, bütün başkanlarımız aynı şekilde zaten gidebilecek. Başkanımız yine böyle gözaltına, şafak operasyonuyla gözaltına alınmış olmasından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Tabii ki yargılanmaktan hiçbirimiz korkmuyoruz. Suçlarımız sabitlendi ise gideriz, aslanlar gibi cevabımızı da veririz. Suçumuzun karşılığında kendimizi ifade edebiliriz. Ama şimdi bu şekilde yapılmış olması bize tabii ki şunu hatırlatıyor: siyasi bir hamle yapılıyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelik bu süreci hep birlikte tüm Kuşadası halkıyla, Aydın halkıyla, Didim halkıyla takip ediyoruz” dedi.

"AYDIN HALKINA BORÇLANMASINI İSTEMİYORUZ"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da konuşan Gençay, şu ifadeleri kaydetti:

“Biz Aydın'a hizmeti engellemiyoruz arkadaşlar. Aydın halkına borçlanmasını istemiyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen tüm görevleri yapacağız. Bundan önceki dönemlerde parti değiştirmeden önce de aldık kararlarda. Partiyi değiştirmeden önce aldığı borçlanma yetkilerinin hesabını soruyoruz. Diyoruz ki Aydın halkına bununla ilgili neler yaptınız, bununla ilgili bilgi verin ki biz de ne yapılacak ve nerelere yapılacak bu konuda onaylayalım, destekleyelim. Tabii ki algıyla bunu sanki Aydın halkına hizmeti engelliyormuşuz konusunu yaymaya çalışıyorlar ve bu şekilde vatandaşlara anlatıyorlar. Tabii ki biz bunu kabul etmiyoruz.

Çünkü bizim burada yaptığımız, bugüne kadarki alınan tüm krediler nerelerde hizmette kullanıldı? Hesaplarında kayıtlarında para da gözüküyor. Biz ticarethane işletmiyoruz. Belediyeyiz ve hizmet üretmek durumundayız. Var olan paralarını nereye harcayacaklar? Bu krediyi alan daha önce aldı mı acaba? Onları da bilmiyoruz. Bunlarla ilgili nerelere hizmet yaptılar? Soruyoruz. Soru sormak tartışmak demek değildir. Bizler de belediye başkanlarıyız. Bizlere de meclis üyeleri bütün konularla ilgili soruyor. Sormadan önce de biz açıklıyoruz nerelere, hangi hizmetlere yapacağımızı. Biz de halk adına orada olduğumuz için bunları soruyoruz. En doğal hakkımız bunların cevabını almak.”