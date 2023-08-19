Gözaltındaki rapçiler adli kontrolle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 19:47

Güncelleme: 19.08.2023 - 19:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini belirledi. Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ve Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rapciler adliyeden ayrılırken, Heijan lakaplı Doğan Tarda adliyenin diğer kapısından ayrıldı.

"MÜZİĞİME DEVAM EDECEĞİM, BİZ GAYRİMEŞRU İŞ YAPMIYORUZ"

CAC lakaplı Şahan Terzioğlu soruları yanıtsız bırakırken BIG olarak tanınan Samet Işık, "İçeride bana birkaç isim sordular. O isimleri kesinlikle tanımıyorum. Rapci dostlarımdan başka kimseyi tanımıyorum. Hakkımda çıkan asılsız haberlerden dolayı avukatlarım gerekli başvuruları yapacaktır. Müziğime devam edeceğim. Bu bizim sanatımız, biz gayrimeşru iş yapmıyoruz. Tamamen sanat yapıyoruz. Bu şekilde haberlerin çıkmasından da tamamen rahatsızız. Onun için avukatlar ilgili her şeyi yapacaktır. Evde ki Airsoft silahlar kesinlikle bize ait değildir. Onların zaten belgeleri var. Hepsini kanıtladık, gösterdik. O yüzden dışarıdayız. Basında çıkan şeyler yanlıştır" dedi.

"SANKİ HÜKME BAĞLANMIŞ GİBİ BASINDA YER ALMASI AÇIKÇASI BİZİ RAHATSIZ ETTİ"

Samet Işık’ın avukatı Bıra Dengtaf Özbadem ise "Müvekkilimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu soruşturma basına yansıdığı gibi değil maalesef. Biraz çarpıtılmış durumda. Müvekkilimizin savcılıkça ifadesi alındı. Kendisine bazı sorular soruldu. Meslektaşımla birlikte ifadesine katıldık. Savcılık ifadesini aldıktan sonra, adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Daha soruşturmanın başındayız. Sanki hükme bağlanmış gibi basında yer alması açıkçası bizi rahatsız etti. Müvekkilimizle ilgili peşinen bazı yargılara varıldı. Biz onunda isteği üzerine ilgili basın kuruluşlarıyla ilgili sürecin yasal takipçisi olacağız" diye konuştu.