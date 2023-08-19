Gözaltındaki rapçiler adliyeye sevk edildi: 'Muti' aranıyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:02

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu tarafından sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıların örgüt üyeleri tarafından sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildini, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini belirledi.

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.