Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi: Gazetecilere konuştu... 'Bir yanlış anlaşılma var'

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Kütahyalı araca bindirildiği sırada gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi. Araca bindirilen Kütahyalı ile diğer 2 şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.