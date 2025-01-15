Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan ‘kararlılık’ paylaşımı: ‘Bitmedi kavgamız, sürecek’

Yayınlanma: 15.01.2025 - 23:49

Güncelleme: 15.01.2025 - 23:49

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gözaltındaki Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından Beşiktaş Belediyesi'nin hizmetlerine yer verilen paylaşım yapıldı. "Her koşulda tek bir kavgamız var: Halka hizmet. Bitmedi kavgamız, sürecek" notuyla paylaşılan videoda Akpolat'ın şu sözlerine yer verildi:

“BEŞİKTAŞ DEMEK, CUMHURİYET DEMEK”

"Beşiktaş demek, eşitlik demek. Beşiktaş demek, özgürlük demek. Beşiktaş demek, hürriyet demek. Beşiktaş demek, demokrasi demek. Beşiktaş demek, Cumhuriyet demek. Beşiktaş demek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek!

Bu topraklarda ilk büyük devrim 12. yüzyılda Anadolu Erenlerinin yaptığı aydınlanma devrimiydi. İkinci büyük devrimi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i ilan ederek yaptı. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' dedi. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak bizim en önemli görevimiz. En önemli sorumluluğumuz. Bu mücadeleyi vermeye sonuna kadar devam edeceğiz."