CHP'li 4 belediye başkanından Rıza Akpolat'a destek mesajı
Beyoğlu, Şişli, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için destek mesajı yayımladı. Mesajda, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" notu yer aldı.
İstanbul'da dört CHP'li belediye başkanı, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında 3 gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Özpolat için ortak bir destek mesajı verdi.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın bir araya geldiği fotoğraflı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hesabı etiketlendi.
Paylaşımda "Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı da not olarak düşüldü.
İşte o paylaşım:
Kurtuluş yok tek başına!— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) January 15, 2025
Ya hep beraber ya hiçbirimiz.@RizaAkpolat @ekrem_imamoglu
??Beşiktaş Belediyesi pic.twitter.com/Nf6hxhM6CW
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