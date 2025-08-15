Gözde davasındaki karar emsal olacak

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Gözde Madi’yi parkta öldüren Serdar Karamus, “kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Temmuz’da görülen duruşmanın gerekçeli kararında, sanığın tüm unsurlarıyla kasten öldürme suçunu işlediği belirtildi. Kararda, sanığın Gözde’ye evlilik süresince uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet detaylı şekilde yer aldı.

Sanığın haksız tahrik iddialarını kabul etmeyerek, olay sırasında veya öncesinde maktulden herhangi bir haksız eylem gelmediğini vurgulayan mahkeme, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamadan Karamus’u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Gözde Madi davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Osmanoğulları, sanığın indirim almak için erkek egemen zihniyetin tüm argümanlarını kullandığını ancak mahkemenin buna geçit vermediğini belirterek “Verilen mücadele sonucunda sanık indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu emsal bir karardır ve caydırıcı olmasını umuyoruz” dedi.