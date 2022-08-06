Survivor Ogeday'ın babası kayıp mı? Ogeday Girişken'in babası kimdir?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:05

Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde oturan İsmail Nayman, önceki gün saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Nayman'ın içinde bulunduğu bot, saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Nayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.

KAYIP KİŞİ SURVİVOR OGEDAY'IN BABASI MI?

Öte yandan Nayman'ın, Survivor'da yarışan Ogeday Girişken'in babası olduğu iddia edilmişti

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ogeday, takipçilerinden yardım istedi.

Nayman'ın, Survivor'da yarışan Ogeday Girişken'in babası olduğu haberleri yayılırken, genç isim bir paylaşımda daha bulunarak, kayıp kişinin arkadaşının babası olduğunu dile getirdi.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele ettii.

OGEDAY GİRİŞKEN'İN BABASI KİMDİR?

Ogeday Girişken'in babası tekstilci Korkut Girişken'dir































