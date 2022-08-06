Survivor Ogeday'ın babası kayıp mı? Ogeday Girişken'in babası kimdir?
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açıldığı lastik botun alabora olması sonucu suda kaybolan İsmail Nayman'ı (78) arama- kurtarma çalışmalarında 3'üncü günde de sonuç alınamadı. Öte yandan kayıp İsmail Nayman'ın Survivor Ogeday'ın babası olduğu iddia edilmişti. Survivor Ogeday'ın babası kayıp mı? Ogeday Girişken'in babası kimdir?
Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde oturan İsmail Nayman, önceki gün saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Nayman'ın içinde bulunduğu bot, saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Nayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.
KAYIP KİŞİ SURVİVOR OGEDAY'IN BABASI MI?
Öte yandan Nayman'ın, Survivor'da yarışan Ogeday Girişken'in babası olduğu iddia edilmişti
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ogeday, takipçilerinden yardım istedi.
Nayman'ın, Survivor'da yarışan Ogeday Girişken'in babası olduğu haberleri yayılırken, genç isim bir paylaşımda daha bulunarak, kayıp kişinin arkadaşının babası olduğunu dile getirdi.
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı ve şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele ettii.
OGEDAY GİRİŞKEN'İN BABASI KİMDİR?
Ogeday Girişken'in babası tekstilci Korkut Girişken'dir
Video Haberler
- Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
- Kirayı geciktirdi, ev sahibi çelik kapıyı çaldı
- Demirsoy: Satsak milyoner olurduk
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- İsrail'den Gazze'ye saldırı açıklaması
- Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı!
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu