Habam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça hangi partiye katıldı?
Tuncay Akça "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliği ile hafızalara kazındı. Habam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça hangi partiye katıldı?
Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav Adem rolünde oynamıştır.
TUNCAY AKÇA'NIN SİYASİ KARİYERİ
2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.
6 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı.
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