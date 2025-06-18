Gözler hafta sonuna çevrildi: 2 buçuk milyondan fazla aday YKS'ye girecek

Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre, 2 buçuk milyondan fazla adayın yarışacağı sınavda, 592 bin 272 personel görev alacak, 4,5 milyon soru kitapçığı, 7 bin 38 nakliye aracıyla illere ve ilçelere taşınacak. 976 bin yeni adayın başvurduğu sınav 93 bin kamera ile izlenecek.

ANKA Haber Ajansı, 21-22 Haziran'da yapılacak YKS'yi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine dayanarak derledi. Bu verilere göre, bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Adaylardan en genci 15, en yaşlısı ise 81 yaşında. Ayrıca sınava 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 aday başvurdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 75 bin 409 oldu.

YKS girecek adaylardan 976 bin 697’si ilk kez başvuru yaptı. 21 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649, 22 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 ve aynı gün saat 15.45'te yapılacak son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusça’dan 735 olmak üzere toplam 215 bin 448 aday başvurdu.

Verilere göre, 2021'de YKS'ye 2 milyon 592 bin 390, 2022'de 3 milyon 234 bin 409, 2023'de ise 3 milyon 537 bin 443 aday başvuru yaptı. Geçen yıl 3 milyon 120 bin 870 adayın başvurduğu YKS'ye bu yıl 2 milyon 560 bin 649 oldu.

İLK KEZ SINAV YAPILACAK MERKEZLER

Sınav, 81 il ile KKTC Lefkoşa’da toplam 250 sınav merkezinde yapılacak. Hakkari/Şemdinli, Hatay/Hassa, Kocaeli/Dilovası, Kütahya/Gediz, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Zonguldak/Çaycuma sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek.

TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak.

TYT'ye 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli aday katılacak. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak.

115 PERSONEL DÜNYADAN İZOLE

Soru kitapçıklarının hazırlık ve basımı, kontrolü, paketlenmesi ve sevki için görev yapan 115 personel, yaklaşık bir aydır dünyadan izole kapalı matbaa döneminde yaşıyor. Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kapalı matbaa merkezindeki çalışmalarına başlayan 115 personel, sınavın sona ereceği akşama kadar dışarı çıkamayacak. Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak. Bu sürede eksi 18 derecede bekletilen çöpler, sınav tamamlandıktan sonra bertaraf edilecek.

1 TON KAĞIT KULLANILDI

YKS oturumları için bu sene 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı burada basıldı. Yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 22 Haziran'da tamamlanmasıyla görevliler kapalı matbaa merkezinden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Sınav bitiminde sınav evraklarının Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin sağlanması ve sınav binalarının güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli görev yapacak. Ayrıca sınav güvenliği için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak. Sınav evraklarının illere ve ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitimiyle birlikte evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde 528 şehirler arası, 6 bin 510 şehir içi nakliye aracı kullanılacak. Şehirler arası nakil araçları, özel güvenlik tedbirleriyle sınav merkezlerine ulaştırılacak ve ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi tarafından takibi yapılacak.

Tüm süreçlerde güvenlik güçleri ve kamera sistemi devrede olacak. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere aynı güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

YKS'de 592 bin 272 kişi görev yapacak. TYT oturumunda 333 bin 836 görevli, AYT'de 226 bin 138 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak.