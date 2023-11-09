Gözler Tayyar ve Özlem Öz çiftinin üzerindeydi: Kuranlı paylaşım geldi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:49

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:56

Dilan ve Engin Polat çiftinin abartılı yaşam tarzlarının altından çeşitli dolandırıcılık suçlamları çıkmıştı. Bu olayın ardından gözler şaşaalı hayatlarıyla dikkat çeken diğer fenomenlere çevrildi.

Bunlarda biri de Tayyar-Özlem Öz çifti...

Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz’ün satışını yaptığı kozmetik ve takviye gıda gibi malzemelerin sağlıksız üretildiği iddiası var. Hatta tarihi geçmiş ürünlere yeni etiketler yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirtiliyor.

Çift fabrikaları olduğunu belirtirken iddialar fason fabrikaları olduğu yönünde.

"ALTINLARIM İMİTASYON"

Güzellik merkezi sahibi Özlem Öz gündem olmalarının ardından dün Instagram hesabından "Ne kadar çok merak eden olmuş sahte imitasyon altınlarımı” notuyla paylaştığı videoda, “Size altınları sakladığım yeri göstereceğim. Evdeki kasamız arkadaşlar. Altın olduğu için arkadaşlar arada bir stres atmak için sıkıyoruz. Kusura bakmayın paylaştığım için, utanıyorum kendimden. Ama bir yerde de göstermek lazım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı yapan Özlem Öz'ün Kuran'ı göstererek paylaşım yapması dikkatleri çekti.

ŞULEMSİ: AÇIĞIM VARSA DEVLETİME KURBAN OLSUN

Bu arada Şulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk de sosyal medyada lüks hayatını sergiliyor. Kayatürk de tıpkı Dilan Polat gibi güzellik merkezi sahibi.

Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk’ün, 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yata sahip olduğu iddia edildi.

Çiftin servetlerinin kaynağı merak konusu olurken Şulemsi, “Açığım varsa devletime kurban olsun” dedi.