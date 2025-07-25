Gözler TBMM'de kurulacak komisyonda: DEM Parti 4 üyesinin ismini bildirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece yönelik kurulacak 51 kişilik komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek.

Ayrıca, grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

DEM PARTİ 4 İSMİ DE BİLDİRECEK

Buna göre DEM Parti kurulması planlanan komisyon için Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirlemişti.

Edinilen bilgiye göre, dördüncü üyenin koordinatör olarak görev yapacağı ve DEM Parti Grup Başkanvekillerinden biri olacağı kaydedildi.

Hafta başında DEM Parti, TBMM Başkanlığına dört ismi resmi olarak bildirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, isimlerin bildirilmesi tamamlandıktan sonra Komisyon için toplantı çağrısında bulunacak.