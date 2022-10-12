Göztepe'ye sakatlardan iyi haber
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay geçip pazar günü evinde Tuzlaspor'la karşılaşacak Göztepe'ye 5 sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi.
Göztepe’de sakatlıkları nedeniyle Pendikspor maçında kadroda yer almayan orta saha Palmer ve Emre Çolak'ın yanı sıra stoper Lucas Erhan'ın tamamen iyileştiği açıklandı. Takımla idmanlara başlayan futbolcuların hazır hale geldiği öğrenilirken, oyuncuların görev verilmesi halinde sahada olacağı aktarıldı.
Pendikspor karşılaşması öncesi gıda zehirlenmesi geçiren ve sahaya çıkamayan golcü Ali Akman'ın da tedavisinin son bulduğu, genç oyuncunun da görev verilmesi durumunda Tuzlaspor'a karşı sahada olacağı kaydedildi.
Son olarak Pendikspor müsabakasında sakatlanıp oyundan alınan kaptan Yalçın'da da ciddi bir problem görülmedi. Bay geçtiği haftada sakat ve hasta futbolcuların iyileşmesiyle tam kadro çalışan Göztepe, Tuzlaspor maçında galibiyete kilitlendi.
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