Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
Bursa'nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir şahıs, hastanede bulamadığı çözümü tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane gezen şahsın gözündeki cismi sanayideki bir tornacı çıkardı.
Bursa İznik’te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı. Gözündeki ağrı devam eden şahıs, durumu yakın arkadaşına anlattı.
Yakın arkadaşı Hüseyin Şener’i Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü. Tornacı ilk önce genç adamın gözüne sıvı damlatarak, büyüteç ile gözün içine giren ufak dikeni çıkardı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, “Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim” dedi.
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