Gözyaşlarıyla uğurlandı: Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı toprağa verildi
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, önceki Nişantaşı'nda bir AVM'nin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
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Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Cenazeye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanları Faruk Süren ile Adnan Polat, siyaset, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ile Batuhan Bostancı'nın arkadaşları katıldı.
Abdurrahim Albayrak ile Asil Bostancı, taziyeleri kabul etti.
Batuhan Bostancı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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