Grand Kartal Otel sahibinden 'rüşvet' savunması: 'Denetçilerden ücret almamamız normal, bu rüşvet değil'

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce beşinci gününde devam ediyor. Adliyenin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılıyor.

SANIK HALİT ERGÜL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Duruşma başlamadan önce yangında üç cocuğunu, torunlarını ve gelinin kaybeden müşteki ve müşteki avukatı Yüksel Gültekin, “Huzurda bulunan cinayet şebekesinin üyeleri o kadar fütursuz ki buraya zor gelen belki kalacak otel parası olmayan bu insanlara karşı sanıklar sözlü şekilde hakaret ediyorlar, 7 aylık bir kadın burada çocuğunu düşürmek zorundaydı. Ayrıca, 8 yakınını kaybetmiş birisine parmak sallayan sanık Halit Ergül hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.

"EĞER BİR SORUN OLSAYDI BAKANLIK KAPARDI"

Mahkeme Başkanı da 'Dün duruşmada sanık yakınlarının hakaret ettikleri söylenildi. Duruşma düzenini bozanlar hakkında disiplin hapsi uygularım, tutuklarım, uyarıyorum” dedi. Mahkeme Başkanı’nın uyarısı sonrasında tutuklu sanık Halit Ergül’ün çapraz sorgusuna geçildi.

Söz alan müşteki avukatı “Turizm Bakanlığı denetçilerinin 22 Ocak 2025 tarihli belgeye göre turizm tesislerinin nitelik yönetmeliklerine göre yapılan denetimde tesisin uygun olduğu belirtilmiş. Ancak 30 Nisan 2024 tarihinden önce ‘yangına uygunluk belgesi’ almamışsınız. Bu yüzden otelin bu tarihte kapatılması gerekiyordu. Turizm Bakanlığı bir şekilde 2021 tarihinden itibaren sizin tesisinizi kollamış” dedi. Sanık Ergül ise “Yangına uygunluk belgesi istenmedi. Alınıp alınmadığını bilmiyorum. Eğer bir sorun olsaydı Bakanlık kapatırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı oteli kapatmamışsa da gidin ona sorun” dedi.

"BURADA BİZİ TOPA KOYAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIDIR"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, “Turizm işletme belgesi iki otelin ortak. Tek sahibi olduğu için 1973 yılında tek belge olarak alınmış. Ancak iki çocuk arasında paylaşıldığı için iş yeri açma ruhsatı alması gerekiliyor. Ekteki ruhsatın Grand Kartal ile alakası olmayınca ve içinde büfeye dairse ben bununla ilgili neyi soracağım? Kimseye suç atmadım, ‘imza benim değil’ demedim, ne yaptıysam onu anlattım, kendi amirlerim bile bizi hedefe koyarken İl Özel İdareyi savundum. Burada bizi topa koyan Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Burayı denetleme gibi bir görevimiz yok'' diye konuştu.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETMENLERİNİ NEDEN ÜCRETSİZ AĞIRLIYORSUNUZ?"

Müşteki avukatının “Kültür ve Turizm Bakanlığı denetmenlerini neden ücretsiz ağırlıyorsunuz? Rüşvet mi bu? Ücret almamanız normal mi?” sorusunu sanık Ergül, “Ücret almamamız normal. Yani ücret almadık diye bizim kusurlarımızı yok mu sayacaklar? Hayır rüşvet değil bu. Şu an denetimcilere fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum” diye yanıtladı.

“DENETİMİ YETERİNCE YAPMAYANLAR SORUMLU”

“Sizin günah keçiniz Kadir Özdemir mi? Reşat mi? Cemal mi? Genel müdürünüz Emir Aras kağıttan genel müdür mü” sorusuna karşılık ise sanık Ergül, “Hayır öyle bir durum yok, kimse benim günah keçim değil. ‘Emir Aras kağıttan genel müdür’ demedim, ‘benden habersiz bir şey yapmaz’ dedim” dedi. “Yangından sonra banka hesaplarınızda ciddi bir hareketlilik olmuş. Ama 1 TL bile bulamadık banka hesaplarında. Neden?” şeklindeki soruya sanık Ergül, “Otel kapandı, tazminat ödemeleri yapıldı o yüzden” yanıtını verdi.

Öte yandan, “Siz de mağdur olduğunuzu söylediniz o halde suçlu kim bu katliamda?” demesi üzerine sanık Ergül, “Denetimi yeterince yapmayanlar sorumlu” ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Seda Yıldız'ın “Merdiven ve asansör yapımı sırasında bir takım hava çıkışının kapatıldığı ifade ediliyor bilirkişi raporunda. Bu sizin zamanınızda mı yapıldı? Dosyaya sunulan yapı ruhsatı 1999 yılına ait çünkü” diye sormasına karşılık sanık Halit Ergül'ün araya girerek konuşması nedeniyle taraf avukatları arasında tartışma çıktı. Müşteki avukatları, "Sorularımızı bölmeyin artık" diye tepki göstermesi üzerine duruşmaya 15 dakika ara verildi.

İLK DÖRT GÜN 29 SANIK DİNLENDİ

İlk gün 15 saat süren duruşmada, tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, tutuksuz sanık FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı Aleyna Beşinci ile tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, tutuklu sanık Bolu İl Özek İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Grand Kartal ve Gazelle Otel’in teknik personelleri tutuklu sanık Tahsin Pekcan, tutuklu sanık Hüseyin Özer ve tutuksuz sanık Bayram Ütkü dinlendi.

İkinci gün 12 saat süren duruşmada, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Selen İlçe Özel İdare Müdürü ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, tutuklu sanık Grand Kartal’ın muhasebe elemanlarından Cemal Özer, tutuklu sanık Grand Kartal Otel’in muhasebe müdürü Kadir Özdemir, tutuksuz sanık LPG tesisatı incelemesi yapan Aygaz çalışanı Doğan Aydın, Aygaz A.Ş.’de teknik servisçi olarak çalışan tutuklu sanık Muharrem Şen, tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Gazelle Otel’de iş güvenliği uzmanı olarak çalışan tutuksuz sanıklardan Kübra Demir, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül’ün damadı ve aynı zamanda Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın savunması alındı.

Üçüncü gün ise 14 saat süren duruşmada da tutuksuz sanıklardan muhasebe müdürü yardımcısı Mehmet Salun, tutuklu sanıklardan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün kızı ve otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu, tutuklu sanıklardan otelin yönetim kurulu üyesi ve otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı Elif Aras, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi ve otelin ortaklarından olan Emine Murtezaoğlu Ergül ve Grand Kartal Otel’in aşçılarından tutuklu sanık Faysal Yaver dinlendi

Dördüncü gün 13 saat süren duruşmada ise Grand Kartal Otel’in baş aşçısı hem müşteki hem de müşteki tutuksuz sanık olan Reşat Bölük, Grand Kartal Otel’in resepsiyonistlerinden tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin, Tutuksuz sanıklardan Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve White Fox kafenin kiracısı İbrahim Polat, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili tutuksuz sanık İsmail Karagöz ve Grand Kartal Otel’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Halit Ergül olmak üzere toplam 29 sanık savunma yaptı.