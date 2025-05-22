Grevdeki Temel Conta işçilerine fiziki saldırı: İşverenin kışkırtması iddiası

Temel Conta fabrikasında çalışan işçilerin, sendikal hak talepleriyle başlattığı grev 164. gününde devam ederken, grev alanında tansiyon yükseldi. Aynı iş yerinde çalışan grev kırıcı işçilerin grevdeki işçilere fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Saldırıya uğrayan işçiler darp raporu alarak hukuki süreç başlattı.

SENDİKA: PATRON SALDIRGANI KARAKOLDAN ALDI, TEKRAR FABRİKAYA SOKTU

Saldırının ardından açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, “Bu grev sadece bir işyeri mücadelesi değil, aynı zamanda emeğin onurunu koruma mücadelesidir” diyerek, işverenin masaya oturmaması, işçilere baskı ve provokasyonla yanıt vermesini eleştirdi. Toptan, “Grev kırıcılığına son verilmeli, anayasal haklara saygı gösterilmeli” çağrısında bulundu.

Petrol-İş işyeri temsilcisi Sinem Kaya ise saldırının işverenin teşvikiyle yapıldığını ileri sürdü. Kaya, saldırganın fabrika yönetimi tarafından karakoldan alınarak tekrar işyerine getirildiğini belirtti. “Biz darp edilmişken, saldırgan elini kolunu sallayarak içeri girdi. Bu bizi en çok yaralayan şeydi” diyen Kaya, 2025 yılında hâlâ “köle gibi” çalıştırıldıklarını ifade etti.

TÜRK-İŞ’TEN DESTEK: “KAPILARINA DAYANIRIZ”

TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da temel conta işçilerinin yanında olduklarını belirterek, “Bu işletme artık işçi düşmanlığı yapıyor. Yönetimi uyarıyorum: Bir arkadaşımızın saçının teline zarar gelirse, kapınıza dayanırız” dedi. Çakmak ayrıca Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, grev sürecinin çözümü için devreye girmesini istedi.

“BU GREV HEPİMİZİN MÜCADELESİ”

Basın açıklamasında konuşan grevdeki işçiler, insanca yaşam ve sendikal haklar için mücadele ettiklerini belirterek, “bu sadece bizim değil, tüm emekçilerin onur mücadelesi. Çocuklarımıza bu kölelik koşullarını miras bırakmayacağız” mesajı verdi.

İşverenin üçüncü fabrikasını kurduğunu hatırlatan işçiler, “Fabrikaya ortak olmak istemiyoruz, sadece anayasal hakkımız olan sendikayı tanıyın” çağrısını yineledi. Saldırıya uğrayan bir başka işçi Yücel Korkmaz ise, olayın patronun grevi kırmak amacıyla bilinçli olarak düzenlediğini savundu.

Grevdeki Temel Conta işçileri, anayasal hakları tanınana dek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.