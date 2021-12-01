Grup Yorum'dan yeni açıklama: 'Konser istiyoruz, yapacağız'
Grup Yorum'dan yapılan bir yazılı açıklamada, grubun maruz kaldığı baskı ve sansürler hatırlatıldı. Açıklamada, "Konser istiyoruz, yapacağız!" ifadelerine yer verildi.
Bir yazılı açıklama yaparak taleplerini hatırlatan Grup Yorum, "Son 5 yıldır grubumuzun karşılaşmadığı baskı, uğramadığı saldırı kalmadı" diyerek iktidara tepki gösterdi.
"HALKIN TÜRKÜLERİNDEN KORKUYORLAR"
"Pandemiyi, halkın sağlığını ve güvenliğini bahane ediyor AKP iktidarı. Halkın canını, sağlığını yok sayanlar, pandemiyi kendilerine kılıf yapıyorlar" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Neden yasakladıkları çok açık. Halkın türkülerinden korkuyorlar" denildi.
"KONSER İSTİYORUZ, YAPACAĞIZ"
"Sansür bir iktidar sorunudur" diyen Grup Yorum, "Düzenin yöneticileri; sansür aracılığıyla hem kendilerini ve varlık nedenlerini meşrulaştırır, hem de onu tartışılmaz bir olguya dönüştürür" diyerek, iktidarın politikalarını eleştirdi.
Grup Yorum'un yerleşkesi İdil Kültür Merkezi'ne yapılan polis operasyonları sonrasında kırılan enstrümanların fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada Grup Yorum, "Konser istiyoruz, yapacağız!" ifadelerine yer verildi.
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