Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev yapmak üzere toplam 4.400 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki, GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 4400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? GSB personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

GSB, 4400 personel alımı sonuçlarının kesin açıklama tarihini henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların genellikle 2–4 hafta içinde ilan edildiği görülüyor. Bu nedenle 2025 GSB personel alımı sonuçlarının da kısa süre içinde gsb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresindeki “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden online olarak yapılacak. Elden, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek

Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın

Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)

Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın

Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın

Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında GSB’nin resmi internet sitesi (gsb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek. Sorgulama ekranında hem asil hem de yedek aday listelerine ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca, adaylara SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması da planlanıyor.