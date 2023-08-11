Gücücek Koyu'na Çeşme Belediyesi talip oldu!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:49

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:49

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu’nun “beach club” olarak ihaleye çıkmasının ardından yurttaşların direnişi başlarken Çeşme Belediyesi harekete geçti.

Gücücek Plajı'nın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışla, ücretsiz ve halka açık olmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunan Çeşme Belediyesi, yazılı bir açıklama yaptı.

İlçede bulunan halk plajların hatırlatıldığı açıklamada, “Son dört yil içerisinde dünyaca ünlü llıca Plajımız dahil olmak üzere ilçemizdeki beş plajın işletmesini Çeşme Belediyesi olarak devraldık ve işletiyoruz. Her yaz, plajlarımızda milyonlarca vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Gücücek Plajımız dahil olmak üzere dört plajımızın daha sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme Belediyesi tarafından işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi yollardan talepte bulunduk Bakanlığımızın bu haklı talebimize olumlu dönüş yapacağını umut ediyoruz. Plajlarımızın belediye bünyesinde koruyucu, sürdürülebilir anlayışımızla, ücretsiz ve halka açık olması tek temennimizdir” ifadeleri yer aldı.