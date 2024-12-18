Gül Erdost'a insan hakları ödülü

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:48

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:48

29 Ekim Kadınları Derneği İnsan Hakları Ödül Töreni Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapıldı. Ödüle layık görülen hak savunucusu Gül Erdost’a ödülünü 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner verdi.

Ödül töreni öncesi Gül Erdost’un dostlarından Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Erdost’un kızı Türküler Erdost anılarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Okan Konuralp ile CHP Trabzon milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı.

'KATKI SUNMUŞ BİRİNE VERDİK'

Törenin açılış konuşmasını yapan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, “12 Mart’ta 33 gün işkence gördüm. 12 Eylül'de işkence görenlerin avukatıydım. Bu acılar bir yanda duruyor. İnsan hakları mücadelesi insanların acılara karşı dirençli mücadelesi.

Bu örgütlü mücadele bize yol aldırıyor. Gül hep ayakta durdu. İnsan hakları mücadelesine katkı sunmuş birine ödül verelim dedik” diye konuştu.

‘AİLEMDE ÖĞRENDİM’

Derneğin ilkini gerçekleştirdiği İnsan Hakları ödülüne layık görülmekten büyük onur duyduğunu belirten Erdost “İnsan haklarının olmadığı bir coğrafyaya doğduk, hak almak için çaba gösteriyoruz. Zaman zaman da benim umutsuzluğa kapıldığım oldu ama dayanışma içerisinde olduğum dostlarım ile birlikte enerjimi yeniden kazanmaya çalıştım.

Ben çok çocuklu bir ailede büyüdüğüm için sevgiyi paylaşan ailemde insan haklarını öğrendim. Bu yolda yılmadan devam edeceğime sizlerin önünde söz veriyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki dayanışma içerisindeyiz” dedi.











