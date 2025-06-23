Gülben Ergen'den Sağlık Bakanı Memişoğlu'na gönderme: 'Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız değil mi?'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, "Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı kalp damar hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yansıması olarak oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz" açıklaması tepki çekti.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Memişoğlu'nun açıklamasını alıntılayarak, devlet hastanelerindeki randevu sorununa dikkat çekti.

FATİH ALTAYLI GÖNDERMESİ YAPTI

Ergen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik, "Suyun ısınmaya başladı" paylaşımı ve ardından Altaylı'nın tutuklanması olayına ilişkin de göndermede bulunarak, "Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız değil mi?" dedi.

Gülben Ergen'in paylaşımı şu şekilde:

"Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız di mi? Bizim devler hastanelerimizde mr randevusu almak için haftalarca sıra bekleyen hastalarımızı, sma ve dmd hastası çocuklarımızın ailelerinin tedavi masraflarından bahsetmemeliyiz değil mi?"



