Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi
Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.
Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen sosyal hesabından paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti.
Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.
"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"
İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.
Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.
Etiketler: #Gülben Ergen #Sıla bebek #ifade
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!
- Dikkat çeken paylaşım